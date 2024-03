Medico in ‘ritardo’. E la partita è persa

Partita persa a tavolino per l’Etrusca Basket San Miniato. Per 4 minuti di ritardo del medico chiamato in extremis a presidiare l’incontro la vittoria è andata ai rivali. Una vera beffa per il team di casa: doveva essere la prima giornata della Fase Play-in Gold e invece il mancato arrivo dell’ambulanza (per motivi ancora non chiari, ma obbligatorio da regolamento) entro le ore 18, ha portato gli arbitri del match ad annullare la partita in programma domenica scorsa al PalaCrédit Agricole di San Miniato Basso. Il medico è arrivato alle 18.04, ma il referto elettronico era già stato inviato alla Federazione con i giocatori avversari già felicemente entrati negli spogliatoi. Il team di casa allenata da coach Gabriele Martelloni avrebbe dovuto misurarsi contro il Casale Junior, club piemontese con il quale giocarsi l’eventuale accesso ai play-off. Come di consueto le due squadre erano in campo per il riscaldamento in attesa del fischio d’inizio delle 18, ma il mancato arrivo dell’ambulanza ha fatto scattare la ricerca istantanea di un medico che ha messo piede al Palazzetto quattro minuti dopo il tempo massimo disponibile. Vittoria quindi agli ospiti col punteggio di 20-0 e in settimana è attesa la decisione del Giudice Sportivo sull’omologazione della gara, ma è praticamente una pura formalità. La situazione di partenza era già in salita per i sanminiatesi che si presentavano a questa nuova fase con 2 punti (provenienti dalla fase precedente) contro i 6 dei piemontesi che adesso passano a 8.

Stefania Ramerini