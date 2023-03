"Guai a toccare il medico su tutte le ambulanze". Parte la rivoluzione del 118

L’assemblea dell’altra sera a Castelnuovo Valdicecina

Castelnuovo Valdicecina, 6 marzo 2023 – Sos cercansi. Cosa accadrà, presumibilmente dall’aprile prossimo, mese che potrebbe portare in dote la nuova rivoluzione delle ambulanze dell’emergenza-urgenza, ossia addio ai medici sui mezzi di soccorso (come, è appurato, a Castelnuovo Valdicecina per la Misericoridia, lo stesso a Pisa in un’associazione del terzo settore e, quanto pare anche a Peccioli, ndr) per far largo alle ambulanze infermieristiche? Punto primo: alla Regione è allo studio un piano riorganizzativo, su cui l’Asl ha già precisato che sarà avviato un percorso con i sindaci, ma mancano i dettagli dei protocolli in base ai quali sarà l’infermiere, e non più il medico, a dover gestire tutti i codici dell’emergenza, dai gialli ai rossi.

E’ questo , in soldoni, il fulcro degli interrogativi attorno cui ruoterà la nuova organizzazione della centrale con infermiere a bordo. Protocollo non ancora pervenuto ai sindaci e alle associazioni del terzo settore. Un condensato di domande e dubbi che ha animato, due sere fa, una partecipata assemblea in quel di Castelnuovo Valdicecina, punto Pet che sarà sostituito dall’infermiere al posto del medico proprio a partire dal prossimo aprile. Questa la posizione che è emersa durante il confronto, dal governatore della Misericordia di Castelnuovo, Massimo Ciampi. "Il medico sulle ambulanze non si tocca – esordice – durante l’assemblea è stata data piena informazione a tutti sull’importanza del medico a bordo dell’ambulanza e sulle grosse difficoltà che ogni giorno vengono incontrate per portare a compimento i vari servizi. Difficoltà causate dalla logistica del territorio, dalla cattiva viabilità, dalla mancata presenza sul territorio di ospedali in grado di accogliere i pazienti che ci costringono ad andare sempre più lontano aumentando i tempi del servizio con la conseguente mancata copertura sanitaria del territorio".

“Ad oggi – prosegue – ogni singolo servizio ha una durata media di 3-4 ore dove il paziente deve essere seguito dal medico fino all’arrivo al pronto soccorso più idoneo che, come ho detto, non è sicuramente quello più vicino". Cosa possono fare gli infermireri al posto dei medici? "Aspettiamo il protocollo per capirlo – riponde Ciampi – sono arrivate rassicurazioni in merito riguardo somministrazioni di terapie – ma potrà fare diagnosi al posto del medico? Un conto è un codice bianco, un altro è un codice rosso. Un infermiere, se non in casi eccezionali, non può nemmeno constatare un decesso. Aspettiamo di conoscere il contenuto dei protocolli".