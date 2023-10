Medici in piazza, successo. Avviata la raccolta farmaci

Tanta partecipazione e un successo per l’impegno dell’Associazione Medici Cattolici della Diocesi di San Miniato che ha promosso e realizzato l’iniziativa "Medici in Piazza" alla Misericordia di San Miniato Basso. Da alcuni anni l’iniziativa, che coincide con la Festa di Santa Luca, patrono dei medici, ha lo scopo di offrire alla popolazione visite specialistiche gratuite. In tale occasione sono state fatte molte visite mediche oltre a misurazioni di pressione arteriosa e glicemie.

L’associazione ringrazia i medici che hanno gentilmente offerto il proprio tempo e la propria professionalità: Pagliazzo, Littori, Giannoni, Bandini, Corsi, Prati, Taiti, Susini, Tammaro, d Gassi, Costagli, Decesaris, Viviani, Sibilia, Satler, Ceccarelli, Murgida. All’evento è intervenuto anche il vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi "che ci ha sostenuto in questa iniziativa – spiega una nota – facendoci una gradita visita ed il sindaco Simoni Giglioli che è venuto a salutarci cordialmente".

Nella giornata sono stati raccolti anche occhiali e farmaci destinati alle popolazioni dei paesi bisognosi. A tal proposito la gara di solidarià non si ferma e l’asociaizone ricorda che alla Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso sono stati installati box di raccolta farmaci, anche già iniziati, purché non scaduti: in questo periodo di guerre è aumentata la richiesta e tale iniziativa può aiutare persone malate che non hanno accesso alle cure. Un’iniziativa importante e carica di significato in un tempo stoorico davvero difficile e pieno di incognite.