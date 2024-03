"Medaglia al valor civile per ricordare l’eccidio"

"La Provincia sostenga il Comune per il riconoscimento del valore civile durante l’eccidio". E’ l’appello del consigliere provinciale Paolo Moschi. Una mozione per chiedere di sostenere la richiesta di Guardistallo per la medaglia d’oro al valor civile. "Ricordiamo che a Guardistallo, il 29 giugno 1944 – racconta Moschi – dopo alcuni scontri tra partigiani e tedeschi, i nazisti compirono una strage che costò la vita a 11 partigiani e a 46 civili. E questo appena un giorno prima che gli americani entrassero nel Paese". A 80 anni da quell’ evento, che rappresenta il maggior eccidio nella Provincia pisana riguardo alla seconda guerra mondiale, "sono a chiedere che la Provincia di Pisa inviti formalmente per il 29 giugno il presidente Mattarella a Guardistallo, per vedere i luoghi della strage e per chiedere a gran voce un riconoscimento che riteniamo dovuto".