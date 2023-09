Mazzinghi, il campione Sessanta anni fa l’impresa

di Stefano Lemmi

Oggi, 60 anni fa, Alessandro Mazzinghi saliva sul tetto del mondo. E con lui l’immenso fascio di notorietà investì anche Pontedera. Sul ring del Vigorelli di Milano, davanti a 18mila spettatori, il pugile pontederese però non salì certo da favorito. Doveva ancora compiere 25 anni – era nato il 3 ottobre 1938 – era professionista da appena due anni dopo la vittoria ai mondiali militari a Fort Dix, e si presentava a contendersi la corona mondiale della neonata categoria superwelter con pochissimi incontri alle spalle. Di fronte aveva Ralph Dupas, campione americano di tre anni più grande, che deteneva la corona dopo le due vittorie con Denny Moyer e arrivava alla sfida forte di ben 100 vittorie da professionista. Ma anche di 18 sconfitte, destinate di lì a poco a diventare 19. Nessuno probabilmente pensava davvero che Mazzinghi l’avrebbe spuntata sull’avversario, cosa che invece accadrà dando ragione al suo primo mentore, Alfiero Conti, che gli aveva profetizzato, con giusta ragione, un futuro radioso. Nessuno tranne lo stesso Sandro, suo fratello Guido e il manager Adriano Sconcerti, persone fondamentali nella sua carriera, e Giovanni Borghi, patron della Ignis, marchio al quale il pugile si era appena legato in un sodalizio che risulterà anch’esso duraturo e vincente. Ma se Dupas poteva vantare una tecnica che era un perfetto mix tra furbizia e cattiveria agonistica, Mazzinghi metteva sul ring cuore e coraggio, unite ad un fisico strutturato in maniera ideale per la categoria.

L’americano si rese conto ben presto che la sua tattica non era sufficiente per un avversario veloce e mobile sul tronco e se i suoi colpi erano più numerosi, quelli di Mazzinghi, pur sanguinante dalle sopracciglia a causa di qualche testata e scorrettezza di troppo che avevano causato due richiami all’americano, erano martellate. E alla nona ripresa Dupas, ormai a fine energie, non riesce ad evitare l’ancor potente destro d’incontro di Mazzinghi cadendo in avanti. Si rialza al 6" ma è visibilmente intontito e l’arbitro Neuhold prosegue il conteggio fino a 10 decretando il k.o. tecnico. Oggi, 60 anni dopo, i figli David e Simone che all’epoca non erano ancora nati, rievocano così quello storico incontro: "Babbo ce l’ha sempre ricordato come un evento straordinario che gli ha permesso di diventare il quarto campione del mondo dopo Primo Carnera, Mario D’Agata e Duilio Loi. E questo è ancora più incredibile perché aveva soltanto 17 combattimenti all’attivo, mentre Dupas 140. Non c’erano proprio le premesse per un suo successo, ma lui ci credeva sempre. Conquistava tutti perché combatteva all’americana, sempre all’attacco, senza mai indietreggiare. E da genitore ci ha sempre insegnato una risoluta onestà: non indietreggiare mai di fronte ai desideri. In fondo applicava alla vita le stesse movenze che usava sul ring. O viceversa".