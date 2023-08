Mazzinghi, eterna leggenda "Un film sulla sua meravigliosa vita E due grandi eventi al teatro Era"

di Stefano Lemmi

Tre anni esatti. Era il 22 agosto 2020 quando Pontedera si svegliò con una notizia che non avrebbe mai voluto ricevere: Sandro Mazzinghi, il "suo" immenso campione, il campione di un’intera generazione di appassionati della boxe, ci aveva lasciato per sempre. In realtà, ma come poteva essere immaginabile quando si parla di un’autentica leggenda qual è il due volte vincitore mondiale, la sua memoria è ancora viva nella gente. Come confermano le parole dei suoi familiari, i figli David e Simone.

Come si è trasformato il vostro dolore in tutto questo tempo?

"Diciamo che anche se sono passati ormai 3 anni il ricordo è sempre vivo in noi. Babbo è stato un uomo e un padre esemplare per noi, ed oggi il suo ricordo è più vivo che mai. Tutti i giorni riceviamo tramite le sue pagine social, facebook, instagram, twitter, manifestazioni di affetto da ogni parte d’Italia e del mondo, perché il nome di Sandro Mazzinghi smuove ancore grandi folle".

Questo fa capire quanto fosse amato dalla gente.

"Sì, e noi siamo onorati di questo. E’ una cosa fantastica leggere quello che scrivono tifosi, padri e madri di famiglia di chi lo ha conosciuto o seguito per tutta la sua carriera. Addirittura abbiamo scoperto che è stato padrino di tanti bambini negli anni della sua grande popolarità o che ci sono bambini che sono stati chiamati Alessandro perché i genitori erano pazzi per lui… Beh tutto questo è fantastico e ci riempie di gioia".

Nei giorni scorsi avete avuto la conferma che Pontedera dedicherà una piazza al vostro genitore. Ci sono altre iniziative in corso?

"Ad ottobre ci saranno due grandi manifestazioni al teatro Era, organizzate da noi, dal giornalista del Corriere dello Sport Dario Torromeo e dalla storica voce di ’Tutto il calcio minuto per minuto’ Ugo Russo. Ci saranno ospiti di calibro nazionale e internazionale e la cittadinanza sarà invitata a partecipare. Sulla dedica della piazza ringraziamo ancora il comune e nello specifico il sindaco Matteo Franconi per questa bellissima iniziativa. Babbo ha amato la sua Pontedera, l’ha portata con sé in giro per il mondo ed è giusto che Pontedera gli dedichi qualcosa".

Ulteriori novità?

"Il 27 agosto al teatro comunale di Sansepolcro andrà in scena lo spettacolo itinerante ’L’uomo senza paura, storia di Sandro Mazzinghi e dell’Italia’, tratto dal libro ’Anche i pugili piangono’ di Dario Torromeo, diretto e interpretato dall’attore di teatro Mauro Parrinello. Per ultimo, ma non certo per importanza, stiamo lavorando alla sceneggiatura di un film sulla vita di babbo. Abbiamo già delle trattative in corso, ma di questo ne parleremo quando anche noi ne sapremo di più. E’ in piedi un calendario ricco di eventi per ricordare nostro padre e speriamo di avervi partecipi tutti per omaggiarlo come si merita".