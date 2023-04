Mazzanti automobili in crisi "C’è un fondo interessato a risanare l’azienda"

di Nicola Pasquinucci

Da agosto il capannone di via Maremmana, nel cuore della zona industriale di Pontedera, regna il silenzio. La fabbrica della Mazzanti automobili è ferma. Dal suo cancello non escono più le hypercar che hanno reso celebre la casa automobilistica. Un prodotto esclusivo, quasi artigianale per la cura e la manifattura su misura, di auto che hanno invaso le strade facendo girare la testa a tanti quando sfrecciava sulle passerelle di tutto il mondo. Prodotti di nicchia nati a Pontedera, città dei motori grazie alla mitica due ruote che tutti conoscono. Ma l’avventura delle quattro ruote ora è in stallo e rischia di non mettersi più in marcia.

La corsa si è inceppata la scorsa estate con il terremoto in azienda e l’uscita di scena di Luca Mazzanti, patron della casa automobilistica a cui ha dato il nome. Un’uscita dolorosa e che ha lasciato strascichi. Inizia un nuovo capitolo che tenta di salvare la fabbrica dei sogni. Il nuovo amministratore e presidente è Marco Barone e con la nuova management chiede la revoca di istanza fallimento nella speranza di congelare l’azione di recupero di alcuni creditori e soprattutto fermare l’esecuzione mobiliare ovvero la vendita del vero tesoro della Mazzanti automobili, quelle hipercar che ancora sono custodite nel capannone. In questo scenario si inserisce anche l’arrivo del nuovo codice della crisi che rimescola le carte dell’istanza di liquidazione e che dà la possibilità all’azienda di disporre di un nuovo strumento: la ristrutturazione e quindi accedere al concordato preventivo. L’obiettivo è il rilancio dell’azienda facendo ripartire la produzione. Ma non è semplice e tra cavilli e colpi di scena, la strada per la Mazzanti è tutta in salita. Tremendamente in salita. Spunta anche un creditore che si oppone alle misure protettive che la Mazzanti automobili ha chiesto. Questo vorrebbe dire l’avvio della liquidazione e la parola fine. Ma la Mazzanti automobili si oppone e chiede al Tribunale di Pisa altro tempo e spiega che è in contatto con fondi privati interessati all’acquisizione dell’azienda. E’ la stessa avvocato Stefania Civitavecchia del foro di Foggia, advisor legale della Mazzanti automobili srl, che ha ricevuto il mandato dal fondo maltese-svizzero IFF Limited con a capo il Ceo, Sandro Paolo Di Benedetto, "il quale manifesta interesse di voler acquisire la Mazzanti Automobili srl". Un appello per sbloccare in tribunale di Pisa la procedura di ristrutturazione. Un appello che tiene con il fiato sospeso i suoi 7 dipendenti, fornitori e l’indotto.