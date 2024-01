Maxicantiere, chiude via Ser Ridolfo

Tutto confermato. Il cantiere per piazza del popolo prenderà il via lunedì. Lo conferma il simmaco Simone Giglioli. "Martedì mattina inizieranno le operazioni di allestimento – dice Giglioli –. La ditta organizzerà il cantiere, di concerto con i vigili urbani ed i nostri tecnici. Ma si parte subito". E si parte subito anche con i cambiamenti della viabilità che sono necessari per rendere possibile l’opera. In particolare la prima fase, il primo mese e mezzo (nel quale i lavori si concentreranno davati alla chiesa di San Domenico), sarà quello più delicato: sarà necessario chiudere via Ser Ridolfo, un’arteria strategica per muoversi in centro storico nella direttrice via Iv Novembre zona ospedale. "Un aspetto di cui abbiamo già suo tempo parlato con i cittadini – aggiunge Giglioli – illustrando quali alternative saranno utilizzabili. Nella giornata stessa di lunedì, o immediatamente nei giorni successivi, sarà istituita la nuova viabilità con opportunità segnaletica". I lavori per la sistemazione della piazza, che sarà lastricata in pietra, dureranno fino a maggio, periodo limite per poi consentire al centro storico di poter ospitare il ricco calendario di manifestazioni che poi andranno avanti per tutta l’estate. La seconda tranche di lavori – quelli per via Conti fino a piazzetta del fondo – saranno fatti invece a gennaio 2025.

C. B.