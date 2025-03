Maxi pubblicità per nascondere il cantiere. Una scelta che però suscita polemiche

Grandi teli pubblicitari appesi alle recinzioni del cantiere che interessa piazza del Popolo e Via Conti. L’iniziativa è del Ccn di San Miniato. Lo scopo? Preservare le bellezze del centro storico e ridurre l’impatto delle lavorazioni: si tratta di un maxi cantiere che di fatto si snoda attraverso tutto il cuore della città. I teli sono stati posizionati in questi giorni. Non tutti, i primi che, di fatto, isolano il cantiere dalla vista dei passanti. Una soluzione che, da quanto abbiamo appreso, non piace però a tutti. La ragione? Chiudendo il cantiere, ovviamente, coprono tutto e, passando dai camminamenti riservatisi pedoni, non si vede nulla dall’altra parte. Chissà se verrà trovato un accordo per una sistemazione condivisa. Intanto proseguono le opere che hanno dovuto fare i conti con il maltempo: l’obiettivo resta quello di terminare piazza e strada entro l’estate che si sta avvicinando.