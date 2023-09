Maxi intervento dei vigili del fuoco a Montecatini: cisterna si ribalta con acido

La cisterna conteneva una soluzione acquosa di cloruro ferrico, un composto clinico generalmente utilizzato per il trattamento delle acque e per la produzione di circuiti per stampanti. Insomma, una sostanza chimica pericolosa e da trattare con estrema attenzione. Per questo una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è intervenuta ieri mattina alle ore 9 al chilometro 14.100 della Strada Stradale 68 nel Comune di Montecatini Val di Cecina per incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta una cisterna, contenente "soluzione acquosa di cloruro ferrico". Il mezzo, ribaltandosi, per cause ancora da accertare, ha perso parte del suo delicatissimo carico. L’intervento del Distaccamento di Saline di Volterra con il supporto di personale Nucleare Biologico Chimico Radiologico è stato subito necessario per impedire che la sostanza si potesse riversare nel fiume Cecina.

Un’operazione quindi piuttosto articolata e lunga – è terminato nel tardo pomeriggio – che ha costretto i vigili del fuoco ad una serie di operazioni di travaso della sostanza chimica in un’altra cisterna. Il conducente del mezzo è rimasto ferito riportando diverse ferite, ma per fortuna non è grave. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ponteginori per i rilievi dell’incidente, ma anche personale dell’Arpat a tutela dell’ambiente e dell’Anas..

S.B.