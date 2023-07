Maxi concerto a Lajatico Attese 5mila persone Svelato il cast dei cantanti

LAJATICO

Tutto pronto per la tappa italiana del Corona Sunsets Festival World Tour che si terrà sabato 22 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico. Un evento che porterà nel borgo dell’alta Valdera una stima di 5mila persone e per cui i biglietti sono ancora disponibili. Oltre 10 ore di musica, cibo e attività per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. Sul palco di Lajatico si avvicenderanno artisti nazionali e internazionali: i Subsonica, Lost Frequencies (DJ set), Francesca Michielin, Venerus, talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, i Planet Funk, la band italiana famosa in tutto il mondo, The Zen Circus, con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco, arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli appassionato cantautore livornese. Sul palco ci sarà anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento italiano di Corona Sunsets Festival World Tour.

Corona Sunsets Festival World Tour proporrà, oltre al suo ricco palinsesto musicale, tante attività da scoprire e sperimentare. Per entrare nello spirito del Festival saranno presenti postazioni di trucco e parrucco con L’Oréal Professionnel PARIS e il gruppo Class Hair. L’attenzione ai temi ambientali è stata portata avanti grazie alla collaborazione con Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival e per valutare i suoi impegni in materia attraverso il suo Blue Standard, premiato agli NGO awards.

Oltre a gestire responsabilmente i rifiuti e a eliminare la plastica monouso Corona darà vita a un Eco-Village che ospiterà attività e partner legati al mondo della sostenibilità. Sarà ad esempio possibile dare sfoggio della propria creatività realizzando le originali seed bomb, palline di polvere di argilla e semi di fiori selvatici che possono essere portate ovunque e lasciate fiorire su un campo o un giardino. Sarà poi presente SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma i materiali di scarto in opere d’arte e di design: un’intera area relax sarà allestita con i suoi pezzi d’arredo, e un referente racconterà agli ospiti presenti la filosofia che ispira il progetto.

I biglietti della tappa italiana di Corona Sunsets Festival World Tour sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.