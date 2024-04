Maxi centrale a batterie, la battaglia. Scatta un’interrogazione in Regione

La battaglia contro il mega impianto di acculo di energia green che dovrà nascere ad Accaiolo, dopo l’autorizzazione del Mase, infiamma anche il dibattito politico. Ora interviene il Carroccio. E lo fa con il consigliere regionale Elena Meini., "Riguardo all’impianto Bess di Fauglia, località Acciaiolo, sono doverose alcune considerazioni-afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega -. Sono, innanzitutto, totalmente condivisibili le forti perplessità in merito, espresse dai cittadini e dall’apposito Comitato che criticano la localizzazione dell’ingombrante struttura". "Parimenti, penso che sia lecito chiedersi se l’attuale amministrazione comunale abbia effettivamente fatto tutto il possibile e nei tempi corretti per cercare di stoppare tale progetto; qualcuno, forse era distratto o si è dimostrato poco competente? – precisa l’esponente leghista –. In tutto ciò, consapevoli che, purtroppo, sarà ben difficile tornare indietro, abbiamo, comunque, immediatamente redatto un ‘interrogazione in cui puntiamo a fare chiarezza sulla vicenda". "L’impianto è vicino ad abitazioni ed in una zona paesaggisticamente davvero unica per l’area – conclude Meini – e quindi la scelta finale della location ci appare veramente infelice".

Intanto sabato scorso il comitato di protesta dei cittadini di via Postigiano ha annunciato: ""Impugneremo al Tar l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, e ci riserveremo anche azioni civili a tutela delle nostre case che perdono valore". Sono i primi passi della guerra al maxi impianto di accumulo costituito da container che, in questo caso, sono 56 e contengono enormi batterie. Un’operazione di enorme portata: ben 53 milioni di euro per la realizzazione. Una distesa di 560 batterie (raggruppate), un sofisticato sistema di raffreddamento ad acqua, cabine e sistemi di riconversione, oltre la stazione per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale. Tutto questo in uno degli scorci più belli delle colline pisane che diventerà una maxicentrale di accumulo. Un’operazione. peraltro, che secondo il comitato, è sola la punta di iceberg: altri ne potrebbero spuntare.

C. B.