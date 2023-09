"Maxi censimento Asl su Gioco d'azzardo a Pontedera"

È in arrivo in questi giorni a 15mila cittadini di tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest il questionario arancione GAPS 2023 (Gambling Adult Population Survey) condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e finanziato dalla Regione Toscana e dalle Aziende sanitarie nell’ambito del piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico. Le richieste in arrivo in vari comuni dell’Asl. Ecco quelli della provincia pisana: Bientina, Calci, Calcinaia, Crespina Lorenzana, Palaia, Pisa, Pontedera, Vecchiano, Viareggio, Vicopisano e Volterra.

I nominativi delle persone che riceveranno a casa i questionari sono stati estratti casualmente, solo ai fini dello studio, dalle liste anagrafiche comunali secondo una procedura che garantisce anonimato e riservatezza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di raccogliere informazioni utili a comprendere meglio le dimensioni del fenomeno in ogni realtà territoriale: da quanto si gioca alle preferenze di gioco, dalla facilità di accesso fino ai comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo, senza dimenticare le importanti implicazioni socio-demografiche ed economiche legate all’universo dell’azzardo.

"L’invito ai cittadini – sottolinea il direttore dell’area aziendale delle dipendenze Maurizio Varese – è quello a compilare il questionario e a partecipare così allo studio GAPS 2023, in modo da contribuire alla ricerca e alle conseguenti politiche di prevenzione che ne deriveranno. Conoscere la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo e le sue dimensioni su ogni territorio è, infatti, il primo passo per limitarlo e per consentire all’Azienda sanitaria e alle amministrazioni comunali di attuare le giuste misure per proteggere la salute e il benessere della cittadinanza".