Maxi cantiere in centro e negozi: "Quattro posti auto di cortesia"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Il maxi cantiere su piazza del popolo ha impattato subito, in particolare, con le esigenze dei commercianti. San Miniato, praticamente divisa in due e con la viabilità rivoluzionata, sapeva da tempo che c’erano da fare i conti con questi lavori. Dopo i primi giorni il Comune è subito corso ai ripari: un intervento piccolo, ma non preventivato e assolutamente strategico quattro posti auto, in cima alla piazza, dove ancora non vengono effettuate opere. Posti per la sosta breve a disco orario – massimo trenta minuti – che però possono garantire di fermarsi con la macchina chi deve sbrigare cose veloce come andare in farmacia, recarsi al bar o fare acquisti di prima necessità.

E’ il sindaco stesso, Simone Giglioli, a fare il punto sul cantiere con un video social rivolto a tutti i cittadini. "Un cantiere che avevamo annunciato, reso possibile da fondi Pnrr, per lavori che consentiranno l’intero restyling della piazza in modo da renderla più bella, più fruibile e verso luogo d’incontro – spiega Giglioli – . Ora ci sono i lavori, quelli più impattanti, con viabilità alternata e regolata da semaforo". la città resta comunque percorribile in tutte le direzioni anche in questi giorni in cui si lavora davanti al sagrato della chiesa di San Domenico e via Ser Ridolfo è chiusa al traffico. "Per le cinque settimane la ztl è sospesa e non ci sarà neanche quella del fine settimana – aggiunge Gigioli –. Poi abbiamo realizzato posti auto per la sosta di cortesia per venire incontro ai negozi di vicinato ed ai loro clienti. Cercheremo di lavorare, nel più breve tempo possibile la ditta è all’opera, mi scuso per i disagi. Ma tutto è fatto per fare San Miniato ancora più bella".

Negli ultimi giorni anche i primi mugugni si sono fermati. Inoltre questo cantiere, che complessivamente andrà avanti, secondo i programmi, fino a maggio,farà un po’ anche da prova generale per quello del 2025, quando le opere saranno completate con il rifacimento di via Conti fino a piazzetta del fondo. L’ultima volta che questa strada fu interessata da lavori – negli anni ’90 per la mattonellatura laterale – i disagi e le polemiche furono tantissime. Il rifacimento della strada, senza dubbio, richiederà la chiusura e non potrà – come la piazza – essere effettuato per step.