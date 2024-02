Maxi cantiere ancora più invasivo. Città unita dal vicolo Faognana

Il maxi cantiere in piazza del popolo prosegue, spinto dal bel tempo che non ha per ora causato interruzioni. Intanto le operazioni si si sono "allargate" a tutta la parte prospiciente il sagrato della chiesa di San Domenico: questo ha reso necessaria la chiusura anche dell’unico tratto pedonale che era stato realizzato – in fase di allestimento del cantiere – per consentire l’ingresso in piazza diretto da via Ser Ridolfo. Ora per entrare nella parte della piazza non interessata dalle opere c’è un a sola via obbligata: il passaggio dal vicolo Faognana che si trova entrando in via Guicciardini.

Si tratta di un "tunnel" diretto. "Non è un grande disagio – spiegano i residenti –.Ma visto che questa, per molti altri giorni sarà la strada da utilizzare, sarebbe necessario che l’amministrazione comunale provvedesse a tenerla decorosa, ripulendola dai rifiuti dovuti all’inciviltà delle persone". Intanto resta spenta la Ztl con i varchi elettronici. Sarà così fino al 4 marzo – secondo il programma dell’amministrazione – quando, terminate alcune opere, dovrebbe essere di nuovo possibile ripristinare almeno in parte la viabilità con attraversamento della piazza del popolo. A quel punto il cantiere si dovrebbe spostare nella parte alta.

Non si ferma la movida. Il centro storico, pur con i cambiamenti dovuti ai lavori, resta ad alta frequentazione specie nel fine settimana. In particolare nei giorni di venerdì e sabato la concentrazione di giovani tra via IV Novembre e via Ser Ridolfo ha numeri record. Si tratta di alcune centinaia di persone che sostano fra la carreggiata e le logge di San Domenico.