Massacrata di botte fino alla morte. Così Marinella fu uccisa dal marito

Fra pochi mesi saranno dieci anni dal delitto di Marinella Bertozzi, la 50enne di San Miniato che morì per mano dell’uomo che diceva di amarla e che aveva voluto sposarla. Un delitto che cade proprio nel periodo in cui si moltiplicano le iniziative contro la violenza sulle donne. Il prossimo anno, la morte di Marinella, meriterà di essere ricordata e approfondita. "Specialmente se ci arriveranno richieste – dice il sindaco Simone Giglioli – il Comune farà la sua parte. Il tema della lotta alla violenza sulle donne è molto sentito dalla nostra amministrazione: due anni fa abbiamo dedicato una piazza alle vittime dei femminicidi". Marinella Bertozzi fu uccisa con una escalation di botte. Lui, Giacomo Benvenuti, oggi 46anni, sta scontando 30 anni di reclusione, pena che la Cassazione mandò definitiva nel 2018. L’uomo, scrissero i giudici, sempre più insofferente "per la condizione di debolezza della compagna invece di aiutarla concretamente o, al limite, di separarsi da lei", si sfogava in suo danno "con la violenza, con le urla, con gli schiaffi". Un crescendo fino all’epilogo di quella sera in cui - aveva motivato la Corte d’appello - "non è possibile ritenere che l’imputato volesse solo percuotere la vittima".

Un vicino, intercettato giorni dopo il delitto, rievocando il clima, aveva affermato che "sembrava che l’uomo la volesse scannare". La morte di Marinella, una donna gentile e benestante, all’inizio, era stata classificata come "naturale", e a chiamare il 118 nella villetta di Querce di Fucecchio, dove i due erano andati a vivere, era stato proprio

il compagno. Una denuncia contro ignoti, la sera stessa, presentata dal fratello della vittima, Roberto Bertozzi, fu la prima svolta: intercettazioni e indagini dei carabinieri in poche settimane inchiodarono il compagno. Nessun dubbio per la giustizia che sia stato lui l’assassino di Marinella. Ci fu anche una conversazione intercettata - notò la Cassazione - in cui parlando con il padre, l’uomo, alla fine, era sbottato dicendo di averla ammazzata lui. E lo fece quella sera con un’azione "senz’altro più violenta del solito, essendo stata caratterizzata da un’aggressione dura e continua interrotta soltanto quando la vittima era rimasta esanime sul letto, per essere deceduta a seguito dell’arresto cardiocircolatorio acuto irreversibile".

Il giudice del primo grado aveva condannato l’imputato, in abbreviato, a 18 anni di carcere riqualificando il reato in morte come conseguenza di maltrattamenti. Fu in appello che era tornata a vivere l’accusa di omicidio volontario "quantificata" in trent’anni e poi passata definitiva. Nel 2019 in ricordo di Marinella fu istituito un nuovo servizio di Frida, l’associazione del Valdarno in prima linea contro la violenza di genere. Perché la storia di Marinella, il suo calvario, i suoi tormenti, la sua fine, non vadano dimenticati. Quel 30 ottobre 2014, quando la donna chiuse gli occhi alla vita, dopo un pestaggio furibondo, deve continuare a significare qualcosa d’importante.

