Maschere e musica live con "Coloriamo Ponsacco"

È in arrivo la grande festa del Carnevale ponsacchino, manifestazione che mettte in calendario in programma per domenica 19 febbraio nel centro cittadino. "Coloriamo Ponsacco" è il nome dell’iniziativa attraverso la quale gli organizzatori, una multipla cabina di regia che vede Comune e una costellazione di associazioni cittadine, invita tutti i ponsacchini e le ponsacchine che la prossima domenica potranno ritrovarsi e divertirsi con maschere, musica live e tanti spettacoli.

Dalle 14.30 l’appuntamento è nel cuore cittadino, in piazza della Repubblica, in cui l’atmosfera magica del Carnevale sarà scaldata da artisti di strada, street band, truccatori per bambini, il trenino e una super sorpresa per tutti. Presenta l’evento Marco Vincent, insieme alla cartoon cover band Capsule Corp per dare vita ad un carnevale divertente e colorato. Come Non mancheranno punti ristoro con i dolciumi e panini e un frate omaggio per tutti i ragazzi fino a 14 anni. Saranno premiate le maschere più originali e anche il gruppo mascherato più numeroso.

Il Carnevale è organizzato dal Comune di Ponsacco con la preziosa collaborazione di ben 15 associazioni locali: una sinergia veramente importante che già nelle scorse edizioni si è dimostrata essere la formula vincente per l’ottima riuscita dell’evento. Un modo di stare insieme e di lavorare insieme, fianco a fianco, per regalare ai cittadini un pomeriggio di divertimento e di comunità, nel segno di uno degli eventi più amati. Ecco le associazioni organizzatrici insieme al Comune di Ponsacco dell’evento di Carnevale: Fatagiokando, Movimento Shalom, la compagnia dei Rubbaorsi, ArtWork Village, parrocchia di San Giovanni Evangelista, Vab, Misericordia, Pubblica Assistenza, centro danza Fidanzi, Avis, università della terza età, Talea aps, Auser e il gruppo Scout Ponsacco.

"Sono state tantissime le associazioni che hanno deciso di collaborare per realizzare un carnevale ricco di sorprese, musica e divertimento". A riprova del fatto che l’unione fa la forza e che insieme è più bello è quanto sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Ponsacco Stefania Macchi.