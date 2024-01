Maschere Dai grandi ai piccini è carnevale

SANTA CROCE

L’ultima notte prima... della prima sfilata del Carnevale d’Autore sarà di fibrillazione nelle stanze dei quattro gruppi. Fibrillazione per gli ultimi preparativi, i ritocchi finali ai costumi e ai carri. Domani, alle 15, la canzonetta "Sulle Lastre" del giovane cantautore santacrocese Umberto Nuti comincerà a suonare in piazza Matteotti a Santa Croce. Il primo gruppo ad entrare in piazza, secondo l’ordine di sfilata tirato a sorte, sarà La Lupa che ha scelto il tema "La bellezza è negli occhi di chi guarda". Seguiranno Gli Spensierati ("Da bosco e da riviera"), La Nuova Luna ("Lo sai che? Te lo dò io il bao") e Il Nuovo Astro ("Chi mi capisce è bravo").

Per il passaggio delle maschere e dei carri ci sarà la chiusura dalle 9,30 alle 20 delle seguenti vie e piazze: Corridoni (tra via Guidi e via Verdi), Roma, (tra via Carducci e piazza Matteotti), piazza del Popolo (tra via del Bosco e via Mainardi), Mainardi (tra via Verdi e via Guidi), Verdi, piazza Matteotti, Guidi, Viucciola, piazzetta Santa Cristiana, Vettori, Buoni, Turi, largo Galilei, Galilei, Pipparelli, Fratelli Rosselli, largo Frosini, Frosini, Leoni, Santa Cristiana, Genovesi, largo Genovesi e dalle 14 alle 20 via del Bosco (tra via XXV Aprile e piazza del Popolo).

Carnevale in piazza in molti paesi della zona per la gioia dei bambini e delle bambine. i carri e il trenino tornano a San Miniato Basso e Orentano, mentre a San Romano sarà proprio domani il primo corso del 2024. Come a Bientina, dove la prima sfilata domenica scorsa è stata rinviata in segno di lutto per la piccola Matilde. In settimana le maschere e i carnevalai bientinesi sono stati in visita ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale Lotti per un momento di gioia e allegria.