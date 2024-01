Marvogli, un libro sull’impegno sociale e politico

CASTELFRANCO

Come scrive Cristian Pardossi, che con il sindaco Umberto Marvogli è stato assessore per un decennio, il libro scritto da Stefania Marvogli e Fabrizio Mandorlini sull’ex sindaco di Castelfranco è "uno spaccato della nostra recente storia locale, quella che va dal secondo dopoguerra al primo decennio del XXI secolo, letta attraverso l’esperienza di impegno di Umberto". "Una storia di comunità, in cui una singola vita diventa testimonianza della stagione di impegno che tante e tanti altri hanno dedicato al bene e alla crescita della collettività, indipendentemente dal ruolo e dal contenitore in cui lo hanno fatto", ancora le parole di Pardossi. Era piano come non mai sabato pomeriggio il teatro della Compagnia (il gioiello voluto proprio da Marvogli) per la presentazione del libro alla presenza degli autori, del senatore Dario Parrini (nella foto con Stefania Marvogli), del sindaco Gabriele Toti e dei rappresentanti della Misericordia di cui l’ex sindaco aveva fatto parte e di cui era stato dirigente. L’impegno sociale e politico è il fulcro del volume che riporta anche tante ricerche storiche. La distribuzione è a offerta e il ricavato è interamente devoluto all’Emporio Solidale che verrà inaugurato sabato in corso Bertoncini.