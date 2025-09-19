Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaMartinfiera, trent’anni di tradizione. Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia. C’è anche delegazione di Valbonne
19 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Martinfiera, trent’anni di tradizione. Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia. C’è anche delegazione di Valbonne

Martinfiera, trent’anni di tradizione. Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia. C’è anche delegazione di Valbonne

Da stasera, con la cena carioca, a domenica sera la festa a Marti. Vanni e Fiumanò: "Un bell’esempio di socialità del nostro territorio".

Un momento di una passata edizione del palio dei Cerchiai, competizione che vede impegnati diversi concorrenti del paese

Un momento di una passata edizione del palio dei Cerchiai, competizione che vede impegnati diversi concorrenti del paese

Per approfondire:

MARTI

Martinfiera rinsalda il gemellaggio tra Marti, Montopoli e la cittadina francese di Valbonne. Alla tradizionale festa martigiana, che inizia stasera con la cena carioca, saranno presenti, infatti, il sindaco Joseph Cesaro e la consigliera con delega ai gemellaggi Kathryn Paul. Da trent’anni Martinfiera è un appuntamento fisso.

"Grazie all’associazione Martinfiera e a tutte le persone che stanno lavorando per preparare la festa – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – Un bell’esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. Martinfiera rappresenta un evento storico, un omaggio alla memoria e alle radici di Marti e Montopoli. Siamo felici di confermare l’accoglienza della delegazione di Valbonne. Un’occasione per ripercorrere la storia che unisce le due cittadine e tracciare la strada per progetti e collaborazioni future". Martinfiera inizia stasera con la cena carioca e la presentazione delle squadre del palio dei Cerchiai junior e senior. Domani, da mattina a sera, bancarelle e ciaccini martigiani, expo dei Vespisti eterni, passeggiata storico archeologica per le vie del paese. La storia dei 30 anni della festa è raccontata anche in una mostra fotografica. Alle 15 spettacolo degli sbandieratori di Montopoli e dei trampolieri e alle 16 il secondo palio dei Cerchiai, infine cena e dj set.

Domenica Martinmoto e il pranzo alla Fontevecchia. Alle 15.30 spettacolo dei gruppi La Montesina, Note vaganti e Buratti strada arte e finale del palio dei Cerchiai, tiro al panforte e il "pigio". "Il nostro obiettivo è migliorare anno dopo anno – spiega Giovanni Signorini presidente dell’associazione Martinfiera – Per questo oltre alle iniziative già in programma abbiamo inserito il gioco del pigia pigia, che rievoca il modo di pestare l’uva".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata