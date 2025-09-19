Martinfiera, trent’anni di tradizione. Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia. C’è anche delegazione di Valbonne

MARTI

Martinfiera rinsalda il gemellaggio tra Marti, Montopoli e la cittadina francese di Valbonne. Alla tradizionale festa martigiana, che inizia stasera con la cena carioca, saranno presenti, infatti, il sindaco Joseph Cesaro e la consigliera con delega ai gemellaggi Kathryn Paul. Da trent’anni Martinfiera è un appuntamento fisso.

"Grazie all’associazione Martinfiera e a tutte le persone che stanno lavorando per preparare la festa – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – Un bell’esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. Martinfiera rappresenta un evento storico, un omaggio alla memoria e alle radici di Marti e Montopoli. Siamo felici di confermare l’accoglienza della delegazione di Valbonne. Un’occasione per ripercorrere la storia che unisce le due cittadine e tracciare la strada per progetti e collaborazioni future". Martinfiera inizia stasera con la cena carioca e la presentazione delle squadre del palio dei Cerchiai junior e senior. Domani, da mattina a sera, bancarelle e ciaccini martigiani, expo dei Vespisti eterni, passeggiata storico archeologica per le vie del paese. La storia dei 30 anni della festa è raccontata anche in una mostra fotografica. Alle 15 spettacolo degli sbandieratori di Montopoli e dei trampolieri e alle 16 il secondo palio dei Cerchiai, infine cena e dj set.

Domenica Martinmoto e il pranzo alla Fontevecchia. Alle 15.30 spettacolo dei gruppi La Montesina, Note vaganti e Buratti strada arte e finale del palio dei Cerchiai, tiro al panforte e il "pigio". "Il nostro obiettivo è migliorare anno dopo anno – spiega Giovanni Signorini presidente dell’associazione Martinfiera – Per questo oltre alle iniziative già in programma abbiamo inserito il gioco del pigia pigia, che rievoca il modo di pestare l’uva".