Martina, tipografa nell’era digitale Ha salvato migliaia di "caratteri"

Nell’era degli smartphone lei salva e recupera una tradizione importante. Martina Vincenti, 37 anni ha riportato a nuova vita migliaia di caratteri di legno e di piombo, salvati da muffa, spazzatura, fonderie, e che oggi riempiono i cassetti del suo atelier a San Miniato. Due anni fa, si apprende, Martina ha lasciato le sicure prospettive di un lavoro da insegnante di ruolo e di talentuosa grafica e designer mossa da un desiderio diventato una missione: salvare strumenti e caratteri tipografici destinati a diventare rifiuto o anticaglia da mercatino. Così è diventata la ‘Tipografa Toscana’, e andando, si direbbe, contro tempo prosegue una lenta e sapiente tradizione artigiana che oggi conta solo rari e stanchi epigoni, rimpiazzata dalla modernità di software, cellulari e stampanti digitali iperveloci. In due anni la sua piccola bottega tipografica, si fa conoscere attraverso Instagram dove organizza seminari e laboratori per chi vuole approfondire l’arte dei caratteri mobili e provarla dal vivo. Martina produce opere a tiratura limitata che diventano arredi unici o regali speciali. E’ un lavoro artigiano al cento per cento: persino i macchinari sono azionati a mano, senza l’impiego dell’elettricità. "Ho macchine che ho recuperato e fatto restaurare - spiega -: tre tirabozze, che venivano usati in tipografia per le prime prove di stampa, due pedaline come quelle del film in cui Totò fabbrica banconote false".