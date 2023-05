Mario Tozzi ospite agli eco-incontri

Prosegue la collaborazione tra Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo), e la Fondazione Piaggio Onlus, polo di aggregazione e promozione culturale del nostro territorio. I dialoghi per un futuro sostenibile promossi da Ecofor Service hanno infatti trovato ancora una volta piena rispondenza con il programma di incontri con la scienza al Museo Piaggio organizzati dalla Fondazione Piaggio nel proprio Auditorium. Dopo il primo incontro dello scorso novembre con la scienziata Gabriella Greison, che ha fatto un tutto esaurito con il suo "Monologo quantistico", e la serata del 16 febbraio con l’intervento del giornalista Tv, Tiberio Timperi con "Appunti e spunti sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale" il 18 maggio alle 21 ci sarà “Incontro con Mario Tozzi“, primo ricercatore Cnr e ricercatore scientifico. Sarà il protagonista del terzo appuntamento degli Eco-Incontri “dialoghi per un futuro sostenibile”. Tozzi, nato a Roma il 13 dicembre 1959, diplomato in maturità classica, laureato in scienze geologiche (110110 e lode) e dottore di ricerca in scienze della terra (PhD), Tozzi è attualmente primo ricercatore al consiglio nazionale delle Ricerche (istituto di geologia ambientale e geoingegneria) e si occupa dell’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale, studiando le deformazioni delle rocce. E’ divulgatore televisivo e autore di decine di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali, di guide geologiche e di dispense per i corsi universitari.

La Lectio magistralis di Tozzi sarà preceduta dai saluti del sindaco Matteo Franconi e di Jacopo Danielli Forti C.d.A. Ecofor Service S.p.A. - Amministratore Unico Forti Holding S.p.A. L’ingresso alla serata è gratuito tramite prenotazione online sul sito www.museopiaggio.it.