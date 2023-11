Marinka Dallos in mostra all’Orcio

Ecco un’importante mostra di un’artista donna: Marinka Dallos. Pittrice ungherese di straordinaria potenza espressiva, moglie del poeta Gianni Toti, è la protagonista di una personale nei locali dell’Orcio d’oro, in centro storico, nella cosiddetta Torre degli Stipendiari.

Le opere di Marinka Dallos sono conservate dall’associazione Gottifredo di Alatri, insieme alla Biblioteca Totiana, che rappresenta la ricostruzione della casa del poeta in via dei Giornalisti a Roma, uno spazio stracolmo di libri, con quadri e manifesti attaccati sul soffitto, a testimonianza di un lavoro intellettuale straordinario. La mostra resterà aperta dal mercoledì al sabato, in orario 18-19,30 fino al 22 dicembre.