Maria Grazia Messerini nel cda della Fondazione Idp. La riconferma dell’incarico da parte del sindaco Giglioli

Con decreto del sindaco Simone Giglioli, Maria Grazia Messerini, già insegnante di lungo corso in materie letterarie al liceo scientifico Marconi (dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepreside) è stata confermata in rappresentanza dell’amministrazione comunale nel consiglio di amministrazione della Fondazione istituto del dramma Popolare di San Miniato. Una scelta fatta alla luce "delle qualità eccellenti" dimostrate nelle precedente legislatura nella quale Messerini era parte del Cda della Fondazione. La professoressa Messerini continuerà dunque a rappresentare il municipio in quello che è la più antica realtà della drammaturgia dello spirito in Italia, in piedi dal 1947 a San Miniato e che da allora ha ininterrottamente realizzato ogni estate la Festa del Teatro con la centro il Dramma Popolare.