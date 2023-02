Maria Cioppi canta alla scuola De Amicis La magia della lirica

Il teatro d’opera può essere compreso alla scuola dell’obbligo? Forse sì: il tentativo lo ha fatto la scuola “De Amicis” organizzando un’incursione lirica tra i banchi della classe quarta. Lavorando con le maestre sul canto e sui generi musicali, a un certo punto dai bambini è emersa la domanda: “Cosa è il canto lirico?”. Allora è partito il primo esempio: una illustrazione della “Turandot” di Puccini, qualche ascolto e poi il pensiero è andato a Maria Cioppi, ben nota cantante della città. Le maestre l’hanno invitata a un incontro coi bambini a cui lei ha aderito volentieri, raccontando in classe come si diventa cantante, di che tipo di allenamento e di studio ci sia bisogno per trasformare la voce in strumento musicale e poi aggiungervi le capacità recitative richieste dal teatro. In effetti la lirica è un po’ un’arte totale, che mette in gioco tutto il corpo. Lo hanno ben capito i bambini quando la cantante ha sfoderato la voce per cantare e guidare i giovani in “Buongiorno a te”, a loro nota nella versione di Luciano

Pavarotti.