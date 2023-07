Marco Vichi con il suo “Nulla si distrugge” a Casciana Terme

Per la rassegna Casciana Cultura, ecco arrivare il secondo appuntamento. Oggi lo scrittore Marco Vichi e il suo libro "Nulla si distrugge" saranno protagonisti allo chalet delle Terme. L’appuntamento della rassegna Casciana Cultura è dedicato stavolta agli amanti dei romanzi e del mondo della letteratura, in partiicolare per i lettori che amano i gialli ed il noir.. Ospite della seconda serata, infatti, allo chalet delle Terme alle 18.30 sarà lo scrittore fiorentino Marco Vichi, giallista iper affermato che sarà interviststo da Francesca Vitarelli. Nel suo ultimo romanzo, Nulla si distrugge (edito da Guanda) Marco Vichi torna con un nuovo caso per l’instancabile commissario Bordelli a cui i ritmi lenti della pensione,e si addicono forse a tanti - ma non a lui -, sembrano ricordargli che qualcosa è rimasto incompiuto: risolvere l’omicidio di un ragazzo avvenuto più di vent’anni prima. Casciana Cultura è un’iniziativa dell’associazione culturale Nuova Casciana. Ha il patrocinio del Comune di Casciana Terme-Lari e del Consiglio Regionale della Toscana, il contributo delle Terme di Casciana e la mediapartnership di 50 Canale e Toscanalibri.it, portale della cultura in Toscana.