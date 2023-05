Travolto mentre passeggia: muore un uomo di 53 anni

Pontedera, 16 maggio 2023 – Una strada secondaria, sostanzialmente di campagna, nelle vicinanze del tiro a segno, via Montevisi a Pontedera. E’ qui che ieri sera, poco dopo le 21, si è consumata una tragedia: un’auto ha travolto due pedoni, uno dei quali,

Marco Burgalassi, 53 anni di Casciana Terme, è morto.

Per Burgalassi, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Da quanto abbiamo appreso la vittima stava camminando insieme a un amico in via Montevisi.

La persona che era con lui – classe 1973, residente a Pontedera – è finita in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. Sul luogo della tragedia sono intervenuti con tempestività i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 di Pisa, l’automedica e due ambulanze, oltre i carabinieri che conducono gli accertamenti di rito e di legge.

Quando sono arrivati i soccorsi Marco Burgalassi era già in arresto cardiaco e il medico del 118 ha tentato di rianimarlo, ma le manovre sono risultate vane. In fase di ricostruzione ci sono la dinamica e le circostanze di luogo e di tempo del sinistro dalle conseguenze drammatiche: tra queste, probabilmente anche la strada e le condizioni di visibilità nel punto dell’impatto.