Marcia Notturna Montopolese, Torna l'Appuntamento Sentito da Montopoli

Oggi è il giorno che a Montopoli torna un appuntamento molto sentito: la mitica marcia notturna montopolese, voluta da Arco di Castruccio in collaborazione con il gruppo polisportivo Casa Culturale di San Miniato Basso.

L’iniziativa prevede due percorsi, da cinque e dieci chilometri; l’iscrizione si svolge alle 19 in piazza San Matteo, sede della partenza (alle ore 20). Per tutti i partecipanti sarà previsto un pacco alimentare, oltre a una serie di omaggi per i gruppi più numerosi. Il costo sarà di tre euro per gli iscritti al "Trofeo Pisano" (dedicato ai vari gruppi podistici) e di 3,50 per i non iscritti. La manifestazione è aperta a tutti, è da considerarsi attività ludico motoria e sarà garantita assistenza medica.

La Marcia nasce nei primi anni Duemila e poi viene riscoperta con la ripartenza delle attività dell’Arco di Castruccio nel 2017. L’emergenza sanitaria dettata al Covid aveva causato uno stop forzato di due anni – cancellando le edizioni 2020 e 2021 – fino al ritorno dello scorso anno.

L’amministrazione montopolese ha concesso il patrocinio comunale, mentre Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, La Patrie, Unipolsai – Chiara Cioni, Bertolini Marco Costruzioni, Ciaponi tutto per l’edilizia e Conad hanno contribuito come sponsor. L’Arco di Castruccio svolge un ruolo importante perchè durante tutto l’anno organizza tante iniziative di valorre culturale, ma anche sociale. Come, appunto, quello di stasera.