Mano sotto il macchinario. Grave un giovane operaio

SAN MINIATO BASSO

Un operaio di 28 anni si è gravemente ferito a una mano mentre era al lavoro, ieri mattina, in un’azienda di via Volta a San Miniato Basso. Sulla dinamica dell’incidente sul lavoro stanno effettuando accertamenti e indagini i tecnici della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro che sono intervenuti dopo la segnalazione dell’infortunio da parte del personale del 118 che è accorso a soccorrere il ventottenne. L’incidente si è verificato ieri mattina poco prima delle 9,30. Fonti sanitarie riferiscono di schiacciamento della mano sinistra con possibili fratture e microfratture ossee. Per questo motivo il 28enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli in codice rosso per una prima valutazione e poi trasferito nel reparto di chirurgia della mano del policlinico Careggi di Firenze dove, con molta probabilità, verrà sottoposto a intervento chirurgico per ricomporre le fratture all’arto. La dinamica dell’infortunio è al vaglio della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro.