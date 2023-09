Manifesti contro la fusione di Lajatico: nuove critiche

LAJATICO

Manifesti attaccati nei due Comuni oggetto della proposta di fusione e poi a breve totem e ancora incontri pubblici. Sono queste le prossime mosse organizzate dal Comitato Lajatico non è fusione, contrario al matrimonio tra i due campanili. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha votato all’unanimità la proposta di legge regionale per l’istituzione del Comune di Alta Valdera. Un iter tutt’altro che democratico secondo il Comitato. "Caro sindaco Barbafieri – scrivono – come si fa ad avere una spesa di personale in pianta organica di 1 milione di euro e andare a dire ai cittadini che non si può assumere? E ancora come si fa a dire ai cittadini che il Comune di Lajatico è in difficoltà a svolgere i servizi se poi nel bilancio si ritrovano accantonamenti e avanzi di esercizio per 900mila euro?".

Sui manifesti appesi c’è l’atto di fondazione del Comune di Lajatico. "Evidentemente – continuano rivolgendosi al sindaco – ancor prima di coinvolgere i suoi cittadini, ha preferito svendere una storia millenaria, il lavoro e sacrificio dei tanti lajatichini che hanno contribuito a rendere il nostro Comune un piccolo gioiello incastonato nelle campagne toscane bellissime e libere da discariche. Se poi ci mettiamo le sponsorizzazioni che arrivano dalla Belvedere, i tempestivi sostegni alle iniziative paesane, l’abbandono della scuola di Lajatico che fa il paio con il progetto delle scuola di Peccioli, e, infine, di come lei sindaco abbia lasciato soli i genitori del primo anno della scuola media, non facciamo fatica a capire che queste non sono tutte casualità, ma molto probabilmente un disegno ben preciso che parte da lontano". E poi c’è il caso delle due delibere. "I comuni – concludono – hanno deliberato il 30 dicembre 2022 una delibera di indirizzo nulla, perché i presupposti di legge prevedevano che gli atti di indirizzo fossero preceduti da altre azioni divulgative. Solo dopo 5-6 mesi sono stati fatti 6 incontri. Ma nel frattempo a giugno ci si inventa la delibera sul nome, la stessa che viene inviata alla Regione e sulla quale la giunta vota a favore".