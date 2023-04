"Manifestazione sotto la prefettura"

PONSACCO

"La nostra cittadina, per le note vicende legate al ghetto del ’Palazzo rosa’, è diventata la terra delle aggressioni e delle continue violenze. Una situazione ormai non più tollerabile sfuggita palesemente di mano alle istituzioni. È necessario che dei problemi inizi ad occuparsi chi li può risolvere e può adottare soluzioni che a livello locale non ci sono state". A dirlo sono Maurizio Bernacchi e Gabriele Gasperini (nella foto), promotori del comitato "Diversamente PEC", nato da pochi giorni nella cittadina del mobile. "Sabato 15 aprile, alle 10,30, saremo sotto la prefettura di Pisa per manifestare il nostro malcontento e il disagio di un’intera comunità – scrivono ancora Bernacchi e Gasperini – Con questo sit-in porteremo la voce di Ponsacco, e il suo disagio, ben oltre l’ambito comunale... chiunque abbia a cuore le sorti della nostra comunità è invitato a partecipare. Nei prossimi giorni info più precise".