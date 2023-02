Manifestazione per la pace in Ucraina

A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, Volterra parteciperà con una manifestazione indetta dal Comitato Pace e Disarmo che inizierà alle 17 del 24 febbraio con un sit-in in Piazza dei Priori e che proseguirà alle 17.30 con una conferenza in sala del consiglio con il professor Elia Morelli, ricercatore di storia dell’università di Pisa e analista politico per la rivista "Domino". Al Comitato per la pace e il disarmo Volterra’hanno aderito :Comune di Volterra, Tavolo della pace Valdicecina, Cgil, Anpi, Arci, Emergency, Il cappello di feltro, Ultima Frontiera, Proloco Saline, Proloco giovani Saline, Gruppo italiano amici della natura, Teatro di nascosto.

"Sostengo con forza le iniziative che il Comitato per la Pace e il Disarmo di Volterra, di cui faccio parte, ha organizzato per il prossimo 24 febbraio nella nostra città – dice la consigliera del gruppo Misto Federica Sarperi - E’ trascorso un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e ancora non si vedono segnali significativi che facciano sperare nella fine di questo conflitto. Anzi, tutti i segnali indicano al contrario una recrudescenza ed un sempre maggiore coinvolgimento delle forze europee ed internazionali. Insomma non sappiamo dove andremo a finire. Trovo necessario ribadire la condanna nei confronti dell’invasione russa dell’Ucraina, ma trovo anche necessario condannare l’uso della guerra come strumento efficace per riportare ordine e pace".