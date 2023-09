Mandala di sabbia e cucina tradizionale

Il festival del Tibet è anche un viaggio di esperienze: dalla visita guidata all’istituto, fra ruote di preghiera, stupa, il Buddha della Compassione, esercizi di meditazione e cerimonie come la “Dissoluzione del Mandala di sabbia“. In cosa consiste? I Mandala sono dipinti, trame di sabbia o tessuti colorati creati dai monaci in occasione di particolari cerimonie. La creazione di un Mandala richiede grande precisione e abilità e di per sé una pratica meditativa che può durare giorni o settimane. I Mandala sono realizzati usando polveri pregiate e il disegno è tracciato con l’aiuto di piccoli coni che lasciano cadere granelli di sabbia. Quello conservato nell’omonima sala dell’istituto Lama Tzong Khapa ieri alle 14 è stato ‘dissolto’ dai monaci di Sera Lachi con un rituale suggestivo in cui vengono recitate preghiere e, con movimenti precisi, il Mandala di sabbia viene dissolto e la polvere consegnata a coloro che hanno assistito alla cerimonia. Piccoli granelli del Mandala sono poi stati disciolti in un fiume. E il festival è anche tradizione culinaria con bio food, la possibilità di assaggiare i Momo tibetani in varie versioni e banchetti tibetani nel refettorio dell’istituto.