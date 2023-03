Mancati pagamenti C’è la proroga

Il temuto rischio che ieri i cancelli del Comunale di Viale della Rimembranza rimanessero chiusi non c’è stato. Ma solo grazie alla comprensione del Comune di Ponsacco, che per non danneggiare ulteriormente i calciatori, ha deciso di concedere una proroga all’Fc Ponsacco 1920 lasciando l’impianto ancora fruibile alle loro squadra maggiore e juniores. La vicenda è nota: il club rossoblu non ha pagato il canone di 500 euro del mese di gennaio per l’utilizzo dell’impianto e così dall’ufficio dello sport dell’amministrazione ponsacchina era partito nei giorni scorsi il provvedimento di tenere chiusi i cancelli a partire da oggi alla società di Walter Bonfiglio (tutte le altre realtà che usufruiscono dell’uso dell’impianto sono infatti in regola con i pagamenti) anche se soltanto per gli allenamenti e non per le gare ufficiali, per evitare che il club potesse incorrere in sanzioni. "Nella giornata di ieri (lunedì ndr.) – ha dichiarato l’assessore allo sport, Francesco Vanni – dopo un approfondimento con gli uffici comunali è stata verificata la possibilità di concedere una proroga del termine di scadenza del pagamento del canone di uso degli impianti comunali al fine di far concludere la stagione alla società FC Ponsacco 1920. Conoscendo le difficoltà vissute da prima squadra e juniores in questa stagione sportiva, si è scelto di non far ricadere la colpa di certe condotte su di loro e quindi solo ed esclusivamente per il bene di questi ragazzi posticiperemo il termine per il pagamento al fine di fargli concludere la stagione senza problemi". "In merito alla società - ha concluso Vanni - c’è poco da commentare: chi non paga le tariffe comunali non reca un danno all’amministrazione comunale ma a tutta la cittadinanza".

Stefano Lemmi