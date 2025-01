"Mancanza di personale e disservizi in crescita"

Le dimissioni del dirigente dei servizi tecnici del Comune di San Miniato sono al centro del dibattito politico. Sotto il fuoco delle opposizioni. La capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Francesca Bruni interviene ricordando che in consiglio comunale ha formulato una domanda di attualità al sindaco sui motivi che hanno portato alle dimissioni del dirigente dopo appena tre mesi dalla nomina. "La risposta del sindaco non è stata convincente", dice Bruni. Infatti "ho evidenziato come il settore tecnico mostri da anni un’alternanza di dirigenti che sicuramente non giova al buon funzionamento dei servizi stessi ed ho proposto che le competenze vengano assegnate a due soggetti distinti, l‘uno per il settore urbanistica- edilizia e l’altro per i lavori pubblici". Bruni ha sottolineato anche che nel settore tecnico, così come nella maggior parte dei servizi comunali, "esiste una mancanza di personale ormai cronica che comporta solo disservizi e problematiche crescenti per i cittadini e gli utenti tutti".