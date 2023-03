Mamme-lavoro c’è ancora tanto da fare

Abbiamo intervistato Lia (nome di fantasia), mamma a 24 anni che ha dovuto conciliare lavoro e famiglia.

Com’è stata la sua esperienza lavorativa da mamma?

"Sono andata in maternità anticipata perché il mio lavoro era molto pesante. Lavoravo in un’azienda alimentare di sole donne. Per il primo anno di vita del bambino mi hanno fatto fare gli orari che mi tornavano meglio, ma dopo mi sono trovata più in difficoltà perché il mio capo mi dava orari difficili da conciliare con il bambino e minacciava di licenziarmi se arrivavo in ritardo".

Le è stato chiesto se aveva intenzione di mettere su famiglia quando è stata assunta?

"A me fortunatamente no, ma ad alcune ragazze più giovani assunte dopo di me sì".

Come potremmo aiutare le donne che non vogliono rinunciare né al lavoro né alla famiglia?

"C’è tanto da fare. Occorre un cambio di mentalità da parte dei datori di lavoro, ma anche un intervento a livello politico. Si sente dire che l’Italia è un paese vecchio, ma le coppie non vengono aiutate quando hanno intenzione di mettere su famiglia e il peso ricade in gran parte sulle mamme".