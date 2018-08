Volterra (Pisa), 2 agosto 2018 - Problemi a causa del maltempo nel centro storico di Volterra e nelle zone limitrofe. Il caldo di questi giorni si è trasformato in alcune zone della Toscana in rovesci piuttosto violenti. E' il caso appunto della zona volterrana. Diversi i video e le foto che sono comparsi sui social network. Il vento ha buttato giù gli arredi estivi di alcuni locali. I vigili del fuoco hano evaso circa una ventina di interventi, principalmente per rami e alberi pericolanti sulla strada. A operare, gli uomini del distaccamento di Saline di Volterra, una squadra della sede centrale di Pisa con autoscala e personale distaccamento di Ponsacco e Lari.