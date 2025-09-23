"Maltempo, manutenzione e prevenzione"

Viviamo in un’epoca segnata dal meteo pazzo. Improvvise condizioni di maltempo – non mancano episodi recenti – si abbattono ovunque e anche sul nostro territorio. Un dato certo ed importante, questo, per decidere manutenzioni straordinarie alla luce di condizioni climatiche stagionali caratterizzate da elevata instabilità e variabilità, con alternanza repentina pioggia violenza e -sole.

La manutenzione è fondamentale – sottolinea l’amministrazione comunale di Terricciola, guidata dal sindaco Matteo Arcenni – ed è il primo strumento concreto di prevenzione nei confronti di possibili criticità. Per questo il Comune - attraverso i propri operai, coordinati dagli uffici interni - "sta realizzando una serie di interventi localizzati e diffusi sul territorio, al fine di limitare al massimo il rischio disagi legati alle precipitazioni". In questi giorni – fa sapere la giunta comunale – i lavori sono proseguiti in via di Taneto, dove l’intervento ha riguardato la sede stradale e le fosse di scolo laterali, ripulite e sistemate per permettere un ottimale smaltimento delle acque piovane.

Il territorio, lo ricordiamo, è stato messo a dura prova dagli ultimi grandi eventi alluvionati che hanno causato frane, interruzioni della viabilità e danni importanti ad attività commerciali e cittadini. E’ successo, questa’nno, in varie zone della Valdera, e anche a Terricciola.

C. B.