Maltempo, albero colpisce agricoltore. Riaperta al traffico la via Francesca

CRESPINA-CALCINAIA

Dopo venti giorni riapre al traffico la provinciale Francesca, tra il Ponte alla Navetta e le Cateratte, nel territorio comunale di Calcinaia. Ma il maltempo continua a fare danni. Questa volta coinvolgendo una persona. Un giovane di 29 anni che, ieri mattina poco prima di mezzogiorno, mentre era alla guida del suo trattore, è stato colpito in testa da un albero caduto a causa del vento. Il ventinovenne stava percorrendo una strada di campagna in un appezzamento di terreno privato quando, all’improvviso, a causa delle fortissime raffiche di vento, l’albero è precipitato prendendo in pieno il trattore. L’agricoltore ha riportato un trauma cranico e altre ferite e contusioni. Con un’ambulanza medicalizzata, inviata sul posto dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa. L’incidente, che non si configura come infortunio sul lavoro, è accaduto nella zona di Crespina, nel comune di Crespina Lorenzana. Il ventinovene è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ieri pomeriggio alle 17, intanto, è stata riaperta la provinciale Francesca al Ponte alla Navetta. La strada era stata chiusa il 2 novembre scorso a causa di una frana che si era staccata dal costone che, già in passato, aveva causato problemi. Frana provocata dalle piogge intensissime di quei giorni quando, in tutta la zona, la tempesta d’acqua ha causato allagamenti ingenti in molti comuni della zona e frane. "Riapre alla circolazione nel pomeriggio la Sp5 Francesca a doppio senso di marcia – si legge in una brevissima nota della Provincia che si è occupata dei lavori di ripristino del versante – In quel tratto la strada collega i territori dei comuni di Santa Maria a Monte e Calcinaia e più in generale la Valdera con il comprensorio del Cuoio". La riapertura era molto attesa dalle centinaia di persone che ogni giorni percorrono la Francesca.

g.n.