Avete mai visto un palio con i barchini? No? A Castelfranco di Sotto c’è! Il palio è stato istituito nel 1987, durante il mandato del sindaco Rosario Casillo. Il nome delle contrade, San Bartolomeo a Paterno, San Michele a Caprugnana, San Martino a Catania e San Pietro a Vigesimo, deriva dal nome dei centri abitati, allora dipendenti dalla Pieve di Santa Maria a Monte, che intorno all’anno 1000 si uniscono, dando vita al castello "franco", perché, essendo il borgo situato in una zona strategica del territorio, al suo interno non si pagava alcuna tassa.

Il territorio del comune passò prima sotto Lucca poi sotto Firenze. Nel 1925 sotto la provincia di Pisa, di cui occupa l’estremità nord-orientale. Ogni contrada ha dei colori differenti: San Bartolomeo rosso e blu, San Martino verde e arancione, San Michele giallo e nero e San Pietro bianco e azzurro. Ciascuna contrada ha la propria squadra di sbandieratori e di tamburini, che ogni anno si allena per esibirsi alle varie sfilate, con tanti sacrifici, perché sono abilità che richiedono tanto allenamento e dedizione. Tutti possono far parte di queste squadre, perché se è vero che richiedono tanto impegno, è anche vero che sono un momento per divertirsi e stare insieme.

Il palio è suddiviso in tre diverse categorie: il mini Palio, dove i rematori, che in questo caso sono i più giovani, percorrono solo due giri intorno alla piazza, il Palio rosa, dove le rematrici percorrono due giri e il Palio classico, dove i rematori devono compiere tre giri attorno alla piazza su barchini lunghi tre metri e mezzo, dal fondo piatto, seguendo il tracciato delimitato da balle di fieno. Le contrade, ogni anno, si contendono il "cencio", dipinto ogni volta da un artista diverso. Per noi ragazzi, il giorno del palio e della sfilata è molto importante ed è un giorno di puro divertimento. La mattina ci svegliamo presto per andare a vedere la sfilata, magari qualcuno proprio per sfilare, mentre il pomeriggio stiamo insieme per tifare ognuno la propria contrada.

In contrada, però, non si festeggia solo il giorno del palio: si festeggia tutto l’anno! Le varie cene a tema fanno parte della vita di contrada, dei momenti per stare insieme ad altre persone e fare nuove amicizie. Insomma il Palio è davvero tutto l’anno, perché rappresenta un’opportunità per rafforzare la comunità e la socialità del nostro paese. Vivere il Palio vuol dire sviluppare abilità, ma vuol dire soprattutto sentirsi parte della storia e del nostro vissuto. Castelfranco è cambiata molto negli ultimi anni, e spesso sentiamo parlare di difficoltà e di problemi. Noi crediamo, invece, che proprio attraverso questa bella tradizione possiamo rafforzare i nostri legami, possiamo fare in modo che le iniziative legate alla manifestazione possano aprirsi a tutti e, magari, anche ad altre tradizioni e ad altre culture, per dare vita ad un Palio che sia di tutti i castelfranchesi.