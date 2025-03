"Maggioranza sempre chiusa alle proposte"

Francesca Bruni, al timone di Fratelli d’Italia, all’ultimo consiglio comunalemarzo ha presentato con il centrodestra una mozione di carattere per lopiù tecnico per rivedere ed aggiornare i programmi delle giornate celebrative della memoria il 27 gennaio e del ricordo il 10 febbraio . "Le richieste avanzate nella mozione chiedevano un format che estendesse l’invito a partecipare, seppure nel rispetto della totale autonomia scolastica, agli studenti del liceo Marconi e dell’istituto Cattaneo – spiega – oltre a mantenere la presenza degli alunni degli istituti comprensivi, ad organizzare le giornate con convegni, dibattiti, studi, confronti e materiale documentale ed infine ad organizzare visite, con le associazioni deputate, anche alle foibe oltre che ai campi di sterminio". Bruni rileva che, dopo una lunga discussione, la maggioranza, Pd e noi per San Miniato hanno respinto la mozione di carattere esclusivamente tecnico seppure con motivazioni diverse che "lasciano però vedere come anche i fatti storici le cui tristi vicende hanno portato ad istituire con leggi nazionali due distinte giornate celebrative per il loro ricordo, vengano considerati solo come fatti di contrapposizione politica".

Bruni sottolinea anche che "la necessità di rivedere l’impostazione delle due giornate era già emersa durante la conferenza dei capigruppo. Così come già avvenuto mesi fa quando è stata respinta la mozione per la sicurezza dei sanitari negli ospedali, presentata da Fdi: sembra evidente la totale chiusura della maggioranza a qualsiasi proposta del centrodestra e d appare ancor più evidente l’arroccarsi su una discussione prettamente politica ed ideologica".