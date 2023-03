Maestro Lazzeri dirige a Malta Michi: "Orgoglio per tutti noi"

"Un’organizzazione degna di una prima alla Scala e un concerto di profilo altissimo sia a livello musicale che interpretativo. Sono veramente onorato e grato di averlo diretto nella concattedrale di San Giovanni a La Valletta dove, mai prima nella storia, c’erano stati concerti di fiati". E’ molto soddisfatto il maestro Giampaolo Lazzeri dopo l’esperienza a Malta, dove ha diretto il concerto "Laudate Dominum in Sanctis Eius" della Malta Symphonic Band, il più importante evento nel settantacinquesimo della fondazione della Malta band clubs association alla presenza del presidente di Malta George William Vella e delle massime autorità governative. E’ stata anche l’occasione per la prima mondiale del brano "Il mistero della concattedrale di Malta" che lo stesso maestro Lazzeri ha fatto comporre dal torinese Davide Boario per l’occasione.

Un evento di portata mondiale, quello svoltosi nel piccolo stato del mediterraneo, che ha visto protagonista Giampaolo Lazzeri di Santa Maria a Monte, cornista, compositore, direttore delle filarmoniche Rossini di Firenze e Luporini di San Gennaro di Lucca, presidente nazionale dell’Anbima (Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) e vicepresidente nazionale della Fisp (Federazione italiana dello spettacolo popolare). Lazzeri è stato messo in contatto con l’associazione maltese da alcuni giovani che avevano studiato al conservatorio di Firenze.

Da un anno Lazzeri organizza corsi e masterclass con musicisti di primo piano a livello nazionale per formare strumentisti maltesi. "Il maestro inorgoglisce Santa Maria a Monte per la sua direzione di concerti su palcoscenici in Italia e all’estero", il commento dell’assessore Roberto Michi. "Complimenti al maestro Lazzeri" anche dalla sindaca Ilaria Parrella.

g.n.