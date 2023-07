Maestrelli, sfogo sui social "Preso di mira dagli hater"

di Gabriele Masiero

Una lunga scia di insulti e parolacce ma anche l’auspicio che muoia lui o sua madre dopo terribili malattie. Il tennista pisano, Tommaso Maestrelli, vent’anni, tesserato con il circolo tennis di Pontedera, ha deciso di postare sui suoi canali social un video dove rompe il silenzio e denuncia gli haters. Le offese questa volta sono arrivate dopo essere stato sconfitto nel main draw del torneo Atp di Bastad in Svezia. Contro il tennista, che occupa la 209a posizione nel ranking mondiale, si sono scagliati gli scommettitori italiani e stranieri e così l’atleta pisano ha deciso di rompere il silenzio e di leggere, in inglese e in italiano le offese ricevute: "Stupido figlio di..., spero che tu prenda il peggiore cancro, fottuto bastardo, stupido idiota, spero che tua madre muoia nel più grande dolore per il cancro", legge Maestrelli con voce pacata ma visibilmente scosso durante un video che ha poi deciso di rendere pubblico e postarlo sui suoi canali social e aggiunge. "Questo è ciò che accade ogni volta che perdo una partita. Me lo scrivono persone che non mi conoscono, che probabilmente non sanno chi sono, come sono fatto e tanto meno come gioco a tennis e che periodicamente scommettono sull’esito dei miei match e si permettono di scrivere tutto questo solo perché non hanno vinto la loro scommessa. Spero tanto che queste cose cambino perché anche noi siamo delle persone oltre che degli sportivi".

E’ sconfortato il giovane tennista, ma ha scelto di andare oltre la frustrazione del momento per inviare un segnale nella prateria del web e dei social network, sempre più spesso infestata da utenti che, protetti dall’anonimato, si permettono di insultare chicchessia. Accanto a Maestrelli si è schierato il canale Backstage Tennis: "I tennisti vivano situazioni difficili da immaginare con gli scommettitori: abbiamo letto e anche ascoltato attacchi personali e familiari, minacce di morte e così via. Questi non sono dei veri appassionati di tennis, piuttosto delle persone che vivono male il loro rapporto con lo sport, che minacciano i giocatori mentre sono in campo, magari anche durante un tie-break. Nessuno ne parla e invece si tratta di un problema serio". Il video di Tommaso deve servire anche a questo. Ad accendere un faro su comportamenti che non devono essere più tollerati ma perseguiti anche dalle autorità.