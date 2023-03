Macelloni: "Tedeschi si dimentica di 10 anni fa"

PECCIOLI

"Come si cambia per non morire". Cita una famosa canzone il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni (nella foto) in risposta all’ex cittadino di Lajatico Fabio Tedeschi che in queste settimane si sta battendo per contrastare il progetto di fusione tra i due Comuni. "Ho letto gli interventi di questi giorni dell’ex sindaco di Lajatico Fabio Tedeschi – scrive Macelloni – legati al tema della fusione tra Peccioli e Lajatico, che lui definisce sbagliata. Preciso subito che non voglio entrare in polemica con un ex sindaco, ma tre consigli mi sento di darglieli. Il primo è che Tedeschi tira in ballo una società, Belvedere spa, che non conosce. Sarebbe sempre buona regola tacere su ciò che non si conosce. Per serietà. Tedeschi, poi, parla di un progetto di fusione che non è mai stato presentato. Abbiamo reso nota l’intenzione di procedere in questo percorso, ma nessun progetto è stato ancora presentato. Quando lo faremo Tedeschi, così come i cittadini di Peccioli e Lajatico, potrà valutarlo e, nel caso, criticarlo. Se lo fa adesso sta solo sprecando inutilmente le sue energie".

La contrarietà di Tedeschi parte dalla poca partecipazione dei cittadini e dall’identità di Lajatico che rischierebbe di essere compromessa dalla fusione. "Il terzo consiglio – affonda Macelloni – si lega al passato di Tedeschi, quando era primo cittadino di Lajatico era intenzionato a procedere alla fusione con Peccioli. Dieci anni fa, anzi, Tedeschi rimase molto contrariato quando l’allora sindaco di Peccioli decise diversamente. Per questo quando penso a Tedeschi mi viene subito in mente un passaggio di una bellissima canzone di Fiorella Mannoia". Intanto le lettere da parte delle due amministrazioni sono già arrivate in Regione, l’ente dovrà indire il referendum dopo l’estate per chiedere ai cittadini di Peccioli e Lajatico il loro parere sulla fusione. Nelle prossime settimane prenderanno il via una serie di assemblee per confrontarsi sul tema.