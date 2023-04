Maccanti: "Nuova scuola media"

Elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: Elisabetta Maccanti, candidata sindaco della lista Viviamo Santa Maria a Monte entra nel vivo del programma elettorale e annuncia la "costruzione di una nuova scuola media". "Si tratta di un’idea già in fase di studio – spiega Maccanti – Il progetto, così ambizioso e importante, fa parte del nostro programma elettorale. Pensiamo a una

struttura costruita secondo criteri di bioarchitettura, energeticamente sostenibile e che garantisca spazi adeguati sia per la didattica frontale che per l’attività laboratoriale. Inoltre, i ragazzi devono avere degli spazi più ampi per fare attività sportiva".

Secondo Elisabetta Maccanti (nella foto) e la lista Viviamo Santa Maria a Monte, "la necessità di dare una nuova casa agli studenti nasce dal superamento della struttura in via Querce, plesso che ha ormai ha oltre 40 anni". "Ci impegneremo – conclude Maccanti – a trovare un’area adatta a ospitare il nuovo edificio, che sarà individuata

con il nuovo piano urbanistico. Cercheremo uno spazio più accessibile e vicino ai servizi. Una volta individuata l’area il Comune seguirà il classico iter per ottenere il finanziamento per la realizzazione della

struttura. Non si tratta di un intervento di sola edilizia scolastica, ma anche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori con gli impegni dei figli. È chiaro che una scuola non si costruisce dall’oggi al domani: occorre una

programmazione. Noi ce l’abbiamo e ci stiamo già lavorando".