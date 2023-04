Maccanti e Del Grande Ecco svelate le due liste partorite da un divorzio Dal civismo ai partiti

di Gabriele Nuti

La vicesindaca e l’assessora uscenti abbassano il velo sulle liste. Come noto, l’attuale coalizione Santa Maria a Monte Viva si è spaccata in due schieramenti che il 14 e 15 maggio si contenderanno la guida del Comune con "Fare Insieme" del centrosinistra. Ieri alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione e alle 18 Elisabetta Maccanti ha presentato al teatro la sua "Viviamo Santa Maria a Monte". Manuela Del Grande, invece, rende noti i nomi della sua "Santa Maria a Monte Sempre" che presenterà ufficialmente al teatro la sera del 19. Civico lo schieramento che sostiene Maccanti, politico (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) quello che propone Del Grande.

I nomi. "Viviamo Santa Maria a Monte-Elisabetta Maccanti Sindaco" schiera Ia sindaca uscente Ilaria Parrella (56 anni, architetto), il capogruppo dell’attuale maggioranza Silvano Melani (72, pensionato) e i consiglieri Nicla Bernardeschi (58, impiegata) e Michele Leonori (50, artigiano), Daniele Agasucci (59, dipendente pubblico), Silvia Bertagni (53 anni, imprenditrice), Samuele Campo (20, studente di ingegneria informatica già primo sindaco dei ragazzi), Davide Capobianco (55, imprenditore nel settore sport), Maria Catalan (42, coadiuvante familiare), Samanta Chiarugi (46, artigiana), Giacomo Ghidoni (33, blogger), Gabriele Massini (32, tecnico allarmi), Moreno Meini (57, impiegato), Erika Nelli (21, studentessa), Dario Pagni (52, impiegato), Veruska Sasso (45, commerciante). "La nostra lista non scaturita da accordi tra partiti e spartizioni stabilite dall’alto – ha detto Maccanti – La nostra decisione di candidarci non è stata estemporanea, ma la naturale prosecuzione di un modo di essere e di vivere Santa Maria a Monte".

"Santa Maria a Monte Sempre-Manuela Del Grande Sindaco" candida Maurizio Lucchesi (69 anni), Roberto Michi (72) e Luca Vanni (33) assessori uscenti, Johann Bontà (32), Brunella Tantussi (73), Valentina Novi (34) e Gianpaolo Dini (63) consiglieri uscenti, Sabrina Ambrogini (55), Orazio Arria (53, ex comandante della stazione carabinieri), Daniela Boschi (47), Laura Falorni (51, commercialista), Alessio Maraia (21), Romano Nieri (62), Benedetta Pandolfi (28), Beatrice Tognarelli (54), Elena Trovatelli (38).