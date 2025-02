Maccanti: "Aumenta anche l’Imu". Ma Forza Italia difende Del Grande

SANTA MARIA A MONTE

Il botta e risposta sul bilancio non si ferma. La consigliera della minoranza Viviamo Santa Maria a Monte Elisabetta Maccanti ora attacca sull’Imu "aumentata dal 19% all’82% circa per gli immobili a canone d’affitto concordato e al massimo dell’aliquota, 10,6%, per gli immobili concessi in comodato gratuito tra familiari con aumento del 23%". A difesa dell’operato della sindaca Manuela Del Grande e della sua giunta scende in campo Forza Italia con il segretario provinciale Lorenzo Paladini che "esprime il proprio sostegno all’amministrazione Del Grande e alla scelta, per quanto impopolare, di adottare misure di equilibrio finanziario indispensabili per il futuro del Comune di Santa Maria a Monte". "La consigliera Elisabetta Maccanti denuncia aumenti fiscali senza però riconoscere il contesto economico e finanziario che ha reso inevitabili tali scelte – aggiunge Paladini – Sorprende l’accanimento della consigliera Maccanti, che fino a poco fa era assessore nella giunta Parrella, nella quale la stessa Manuela Del Grande era vicesindaco. Se oggi si accorge di difficoltà economiche e aumenti fiscali, allora dovrebbe anche assumersi la responsabilità delle scelte fatte negli anni in cui governava insieme a Del Grande. La giunta Parrella, di cui Maccanti faceva parte, aveva scelto di congelare le aliquote senza una reale programmazione finanziaria, lasciando quindi il problema irrisolto. Ora che la giunta Del Grande deve sanare il bilancio, Maccanti grida allo scandalo. Dove era la sua voce quando avrebbe potuto agire concretamente per cambiare le cose? Il Comune sta facendo scelte di responsabilità per garantire stabilità economica. Questa è la politica del buon governo".