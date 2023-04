Ma dove vai, sindaco in bicicletta Intervista a due ruote con Santi "Così vivo il rapporto con la città"

di Ilenia Pistolesi

"Buongiorno sindaco, che guazza stamani...". "Ciao Giacomo, ti devo parlare di una cosa...". Le auto di rappresentanza restano a sedimentare negli stalli dell’ex mattatoio, perché il sindaco inforca la bici per gli appuntamenti istituzionali e sale in sella alla due ruote in dotazione al Comune che ha fatto riparare per circolare in città. E a ogni pedalata, spunta un cittadino che saluta, ringrazia, chiede lumi o semplicemente lo ferma per due parole sulle nebbie mattutine. L’impatto suscita immediatamente familiarità. Incontriamo il sindaco Giacomo Santi che inforca la due ruote nel viale dei Ponti.

Da dove germoglia la scelta ‘green’ di spostarsi in bici?

"Anni fa il Comune aveva acquistato le bici a pedalata assistita. Mi sono detto: perché lasciarle a marcire in un magazzino? Ora ne sto usando una per qualsiasi spostamento a Volterra. L’auto resta nel parcheggio".

Pedalare per Volterra è una faticaccia...

"Voglio sfatare un mito: non siamo in un territorio pianeggiante, ma girare per la città in bici è qualcosa di straordinario. Una sorpresa anche per me. E poi è un’auto in meno in circolazione. Guardiamo l’aspetto ambientale".

Dal cuore di palazzo dei Priori, fin dove si spinge con la bici comunale’?

"Ovunque. Sono andato nei Borghi, alle Colombaie, in ospedale, a seguire i cantieri. Ho del tutto sostituito l’uso dell’auto con la bicicletta, almeno per gli appuntamenti che si susseguono in città".

Da quando utilizza la due ruote, capita che le persone la fermino ancor di più?

"Ammetto che è anche questo lo scopo. Perché i cittadini si rivolgono con più facilità e in questo modo scambiamo opinioni. Generalmente in città piccole come la nostra, è arduo che si prenda un appuntamento istituzionale per parlare con il sindaco. E la bici è uno strumento che mi avvicina ancora di più alla mia comunità. C’è più contatto, ed è logico. E anche Volterra può sposarsi a una mobilità più sostenibile, decongestionando il centro storico dalle auto in sosta. Il Comune deve essere il primo a dare il buon esempio".

E le reazioni?

"In tanti mi fermano anche solo per un saluto. Altri mi guardano con un sorriso. Con altri ancora succede di rispondere a domande o avviare conversazioni sui lavori. Il tema dei cantieri resta sempre il più gettonato. Quel che noto, e che mi fa estremamente piacere, è il saluto delle persone che mi fermano, anche solo per dirmi: "Cosa ci fai in bicicletta?". Ma la reazione più curiosa arriva dai turisti".

E qual’ è?

"Alcuni mi stanno scambiando per una guida turistica e mi chiedono se sono del posto".