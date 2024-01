Lutto per la morte di Carlo Nuti (Carlese)

Santa Maria a Monte piange Carlo Nuti, conosciuto da tutti come Carlese, morto ieri all’età di 84 anni per una malattia. Nuti era stato tra i fondatori, mezzo secolo fa, della Sagra della patata fritta e aveva fatto parte di associazioni del paese, tra cui Storie Locali di cui era uno dei sostenitori più affezionati. Da ragazzino Carlese aveva lavorato in un’azienda tessile di Pontedera insieme a Romano Fogli, di un anno più grande, prima che quest’ultimo prendesse il volo per il calcio professionistico. Dopo questa prima esperienza era stato dipendente della Piaggio di cui amava raccontare anche aneddoti curiosi come gli incontri con l’allora capo del personale Carlo Alberto Dringoli. Il funerale di Carlo Nuti è fissato per le 15 di oggi a Santa Maria a Monte. La salma è esposta nella chiesina Madonna delle Grazie in piazza.