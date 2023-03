Lutto per Andrea Lanini Non sarà fatta l’autopsia Atteso l’ultimo saluto

di Luca Bongianni

Sono giorni di lutto e cordoglio per la città di Pontedera, che si è stretta attorno al dolore della famiglia e degli amici di Andrea Lanini, scomparso nella mattinata di mercoledì in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale Vicarese nel comune di San Giuliano Terme. Una notizia che ha gettato nello sgomento le tante persone che hanno conosciuto un grande musicista, un insegnante che nei suoi cinqanta anni di vita è riuscito a far appassionare centinaia di allievi, alcuni dei quali poi arrivati a suonare in conservatorio.

Nella tarda serata di ieri è stato deciso che sul corpo non verrà effettuata l’autopsia e così è stato firmato il nulla osta con la salma che è stata riconsegnata alla famiglia. In queste ore verrà decisa la data del funerale. Sono tante, tantissime le persone che in questi giorni hanno voluto ricordare Andrea, per la persona che era, così gentile, sensibile, positiva, entusiasta, energica. E per ciò che ha lasciato.

Dal mondo della musica, alla scrittura, fino alla sua passione per la Vespa e le auto d’epoca. In tanti vorranno tributargli l’ultimo saluto. La Filarmonica Volere è Potere, di cui era insegnante e batterista dell’orchestra dei fiati, insieme all’Accademia Musica Pontedera si stanno organizzando per suonare in chiesa. Allo stesso modo, il Vespa Club Pontedera, di cui faceva parte in maniera molto attiva e partecipe, sarà presente con le Vespa.

E poi ci saranno tutti gli amici, i colleghi, gli allievi più o meno giovani e le tante persone che in questi anni avuto il piacere di condividere momenti con una persona che ha lasciato molto alla nostra comunità.

E le tante, tantissime, dichiarazioni di affetto che si sono moltiplicate in questi due giorni ne sono la più limpida dimostrazione.